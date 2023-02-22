Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix отменил анимационный фильм о Gorillaz

Netflix отменил анимационный фильм о Gorillaz

22 февраля 2023 14:04
Netflix отменил анимационный фильм о Gorillaz

По мнению участника группы, проект был закрыт из-за того, что сервис производил «слишком много контента».

Стрим-сервис Netflix отменил анимационный фильм Gorillaz, посвященный одноименной популярной рок-группе. Об этом повелал участник группы Дэймон Албарн в новом интервью для бельгийского издания HUMO.

Рассказывая о новом альбоме Gorillaz, получившем название Cracker Island, Албарн отметил, что его запись стала возможна благодаря тому, что он часто встречался с художником Джейми Хьюлеттом, разработавшим дизайн анимационных клипов группы:

«Новая пластинка стала возможна благодаря тому, что Джейми и я часто вместе бывали в Лос-Анджелесе. Мы работали над фильмом Gorillaz, который теперь никогда не увидит свет».

Он добавил, что причиной отмены мультфильма стало то, что Netflix был слишком перегружен производством контента:

«Я не буду называть имен, потому что все вопросы еще не были окончательно утрясены, но платформа, для которой мы делали проект, отказалась от него. Внутри компании началась паника из-за того, что она производила слишком много контента, и было приятно решение отказаться от ряда фильмов. И, как это часто бывает в Голливуде, человек, с которым мы работали, просто ушел в другую студию. Как водится, на его месте появился кто-то новый с совершенно другим мнением о том, что стоит делать с мультфильмом, хотя при этом сам он втайне мог быть даже согласен со своим предшественником».

Анимационный фильм Gorillaz стал уже не первым проектом, отмененным Netflix за последние месяцы. Ранее такая же участь постигла психологический триллер «Охотник за разумом» и фантастический детектив «1889». Кроме того, недавно стриминговый сервис принял решение удалить из своего каталога все сезоны комедийного шоу «Задержка в развитии».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса Канг Завоеватель: все, что нужно знать о суперзлодее Marvel, который заменит Таноса Читать далее 20 февраля 2023
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» Читать далее 17 февраля 2023
Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке Все еще свободны: 10 актеров и актрис старше 50 лет, которые никогда не были в браке Читать далее 20 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок» Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок» Читать далее 19 февраля 2023
Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой Читать далее 18 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
Related video