Netflix отменил анимационный фильм о Gorillaz

По мнению участника группы, проект был закрыт из-за того, что сервис производил «слишком много контента».

Стрим-сервис Netflix отменил анимационный фильм Gorillaz, посвященный одноименной популярной рок-группе. Об этом повелал участник группы Дэймон Албарн в новом интервью для бельгийского издания HUMO.

Рассказывая о новом альбоме Gorillaz, получившем название Cracker Island, Албарн отметил, что его запись стала возможна благодаря тому, что он часто встречался с художником Джейми Хьюлеттом, разработавшим дизайн анимационных клипов группы:

«Новая пластинка стала возможна благодаря тому, что Джейми и я часто вместе бывали в Лос-Анджелесе. Мы работали над фильмом Gorillaz, который теперь никогда не увидит свет».

Он добавил, что причиной отмены мультфильма стало то, что Netflix был слишком перегружен производством контента:

«Я не буду называть имен, потому что все вопросы еще не были окончательно утрясены, но платформа, для которой мы делали проект, отказалась от него. Внутри компании началась паника из-за того, что она производила слишком много контента, и было приятно решение отказаться от ряда фильмов. И, как это часто бывает в Голливуде, человек, с которым мы работали, просто ушел в другую студию. Как водится, на его месте появился кто-то новый с совершенно другим мнением о том, что стоит делать с мультфильмом, хотя при этом сам он втайне мог быть даже согласен со своим предшественником».

Анимационный фильм Gorillaz стал уже не первым проектом, отмененным Netflix за последние месяцы. Ранее такая же участь постигла психологический триллер «Охотник за разумом» и фантастический детектив «1889». Кроме того, недавно стриминговый сервис принял решение удалить из своего каталога все сезоны комедийного шоу «Задержка в развитии».