Начались съемки фильма о Холокосте «Бау, художник на войне» с Эмилем Хиршем в главной роли

Как передает Deadline, режиссер Шон МакНамара приступил к съемкам фильма о Холокосте Bau, Artist at War («Бау, художник на войне»). Главные роли в картине играют Эмиль Хирш («Однажды в... Голливуде»), Инбар Лави («Люцифер»), Джош Блэкер («Джек Ричер») и Эдвард Фой («Сверхъестественное»).

Лента основана на реальной истории еврейского художника Иосифа Бау и его жены Ребекки Таненбау, которые связали себя узами брака в концлагере Плашов. Их свадьба также была изображена в фильме «Список Шиндлера» Стивена Спилберга.

По сюжету, используя свои навыки по части подделки документов, Иосиф (Хирш) не только остается в живых, но и помогает сотням заключенных сбежать из нацистского плена. Обладая незаурядной изобретательностью и юмором, он вселяет надежду в людей, попавших в самое безнадежное место на Земле. В это же время Ребекка (Лави), работающая на Сопротивление, шпионит в офисе коменданта Гета (Блэкер). Невзирая на окружающие их ужас и страдания, двое заключенных влюбляются друг в друга и женятся на тайной церемонии в женском бараке. После ликвидации лагеря Ребекку отправляют в Освенцим, а Иосифа — на фабрику Оскара Шиндлера (Фой) в Бринлице. Спустя годы герои сталкиваются с демонами прошлого, привлекая к ответственности своих бывших угнетателей.

МакНамара наиболее известен по фильмам «Жизнь робота» и «Русалка и дочь короля». Сценарий картины написали Дебора Смеречник, Соня Кифферштейн и Роналд Бэсс («Человек дождя»). Команда проекта также обещает пролить свет на тот факт, что в концлагерях содержались представители различных расовых меньшинств.

Помимо художественного фильма, создатели разрабатывают документальную картину о Бау. Эта лента будет выступать своеобразным дополнением к основному фильму.