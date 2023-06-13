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Киноафиша Новости На съемках «Гладиатора 2» произошел несчастный случай, есть пострадавшие

На съемках «Гладиатора 2» произошел несчастный случай, есть пострадавшие

13 июня 2023 10:09
На съемках «Гладиатора 2» произошел несчастный случай, есть пострадавшие

Шесть членов команды фильма получили ожоги.

В прошлую среду, 7 июня, на съемочной площадке фильма «Гладиатор 2» произошел несчастный случай, из-за которого несколько членов команды проекта получили серьезные травмы. Об этом сообщили представители студии Paramount Pictures в специальном заявлении:

«Во время съемок каскадерской сцены для сиквела «Гладиатора» произошел несчастный случай, из-за которого несколько членов группы получили травмы, не представляющие угрозы для их жизней. Служба безопасности и медики, присутствовавшие на площадке, сработали быстро, поэтому пострадавшие немедленно получили необходимую помощь. Все они находятся в стабильном состоянии и продолжают получать лечение».

Студия добавила, что безопасность сотрудников всегда является главным приоритетом:

«Благополучие актеров и съемочной группы имеет для нас первостепенное значение, поэтому на всех наших площадках действуют строгие правила по охране труда и технике безопасности. Мы продолжим следить за ситуацией и принимать все необходимые меры предосторожности по мере возобновления производства».

В общей сложности от инцидента пострадали шесть человек, четверо из которых все еще находятся в больнице. Двум другим членам команды была оказана первая помощь на месте, после чего их выписали. Согласно инсайдерской информации, все пострадавшие получили ожоги. Несчастный случай произошел в конце съемочного дня. Никто из актеров фильма не пострадал.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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