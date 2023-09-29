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На Okko вышел документальный сериал «История российских компьютерных игр»

29 сентября 2023 15:16
На Okko вышел документальный сериал «История российских компьютерных игр»

Любопытный проект о развитии отечественной игровой индустрии.

Видеосервис Okko представил трейлер документального сериала «История российских компьютерных игр», посвященный зарождению и развитию отечественной игровой индустрии. Все серии уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре.

Каждый эпизод сосредоточен на определенном временном промежутке. Авторы знакомят зрителей с играми соответствующего периода, геймдизайнерами и людьми, верившими в успех российских игр. В список гостей вошли многие знаковые личности, включая создателя приставки «Денди» Виктора Савюка, разработчика Владимира Кудра («Корсары»), автора Color Lines Евгения Сотникова, а также «отца» культового авиасимулятора «ИЛ-2 Штурмовик» Олега Медокса. Одним из героев сериала стал легендарный создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов, который является одним из основных действующих лиц вышедшего недавно одноименного голливудского фильма.

Режиссером «Истории российских компьютерных игр» выступил молодой кинематографист Павел Жарков. Производство проходило при поддержке Института развития интернета. Съемки велись в пяти разных странах мира. Проект был удостоен гран-при кинофестиваля ORIGINAL+Doc, отмечен дипломом жюри журналистов, а также признан самым ожидаемым документальным шоу этого года.

«История российских компьютерных игр» состоит из девяти эпизодов продолжительностью от 28 мин до 46 минут.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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