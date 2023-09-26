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Мартин Скорсезе призывает спасти кино от «фабричного контента»

26 сентября 2023 11:03
Мартин Скорсезе призывает спасти кино от «фабричного контента»

Маститый режиссер призвал ориентироваться на таких авторов, как Кристофер Нолан и братья Сэфди.

Живой классик американского и мирового кино Мартин Скорсезе в преддверии выхода своей новой монументальной картины «Убийцы цветочной луны» дал объемное интервью журналу GQ. В этой беседе Скорсезе вновь обратился к теме доминирования в Голливуде «конвейерных» фильмов, являющихся частью больших франшиз. Напомним, ранее 80-летний режиссер неодобрительно высказывался о киновселенной Marvel. В свежем интервью Скорсезе сказал, что вездесущность подобных блокбастеров может негативно сказаться на зрителях, которые не знакомы с другими видами кино:

«Опасность заключается в том, как это влияет на нашу культуру. Ведь вскоре будут поколения, которые считают, что кино может быть только таким. Это уже распространенная точка зрения. Это значит, что нам нужно бороться и прилагать еще больше усилий. Противодействие должно исходить от рядовых зрителей и самих кинематографистов. У нас есть братья Сэфди, у нас есть Кристофер Нолан, понимаете? Нужно бить со всех сторон и не сдаваться. Посмотрим, что из этого получится. Выступить и сделать это. Заново изобрести кино. Не жаловаться. Это правда, потому что нам нужно спасти кино».

Также Скорсезе прокомментировал связанное с расцветом стрим-сервисов распространение понятие «контент», которому противопоставляется подлинный кинематограф:

«Я твердо уверен, что фабричный контент не является кинематографом. Это же почти как фильм, созданный искусственным интеллектом. Но это не значит, что у нас нет отличных режиссеров и специалистов по практичным эффектам, которые бы создавали произведения искусства. Но что же это значит? Что такие фильмы дают вам? Разве что ощущение потребления чего-то, что затем выветрится из вашего ума и тела, разве нет? Так что же это дает вам?»

«Убийцы цветочной луны» выйдут в мировой прокат 20 октября.

Фото: Getty Images
Елена Королева
Елена Королева
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