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Киноафиша Новости Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает»

Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает»

1 ноября 2023 16:23
Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает»

Ролик напоминает «Дюну» Дени Вильнева.

Кинокомпания Bosfor Pictures выпустила тизер фантастической картины «Космос засыпает» во главе с восходящей звездой российского кино Марком Эйдельштейном («Сто лет тому вперед», «Страна Саша»). В отечественном медиапространстве 21-летнего актера нарекли «русским Тимоти Шаламе» за его внешнее сходство со знаменитым голливудским коллегой. В данном случае ассоциации с Шаламе навевает также визуальный ряд представленного ролика. В нем показаны песчаные пейзажи, напоминающие блокбастер «Дюна» Дени Вильнева, ведущую роль в котором исполнил именно Шаламе.

«Космос засыпает» станет режиссерском дебютом Антона Мамыкина, на счету которого пока только короткометражка под названием «Снаряды для девочки». Предстоящий фильм расскажет о студенте-инженере по имени Павел (Эйдельштейн), который занимается строительством космических ракет. Ему приходится покинуть орбиту и вернуться на Землю в родной поселок, чтобы спасти свою мать. Дело в том, что эту местность начал покрывать песок, превращая ее в пустыню по типу Сахары.

Производство фильма уже началось и сейчас проходит в поселке Шойна на побережье Белого моря, однако основной материал будет снят уже в следующем году.

Фото: Bosfor Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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