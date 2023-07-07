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Киноафиша Новости Лили Гладстоун считает «Убийц цветочной луны» не вестерном, а «великой американской трагедией»

Лили Гладстоун считает «Убийц цветочной луны» не вестерном, а «великой американской трагедией»

7 июля 2023 14:29
Лили Гладстоун считает «Убийц цветочной луны» не вестерном, а «великой американской трагедией»

Актриса также прокомментировала любовную линию с персонажем Леонардо ДиКаприо.

Режиссер Мартин Скорсезе однажды охарактеризовал свой фильм «Убийцы цветочной луны» «ретро-вестерном», поэтому с тех пор журналисты очень часто используют данную формулировку, описывая жанровую направленность ленты. Воспринимать картину классической сагой про ковбоев и индейцев, разумеется, не стоит. Данного мнения придерживается и актриса Лили Гладстоун, сыгравшая экранную супругу персонажа Леонардо ДиКаприо. В интервью журналу Empire она заявила, что, по сути, в оболочке жанра скрыта история о великой американской трагедии:

«Многие люди называют ленту «вестерном Мартина Скорсезе», но на самом деле это «великая американская трагедия». В отношении индейцев и вестерна мы настолько дегуманизированы, что чувствуем себя частью общей картины, а не людьми, которые рассказывают историю».

Также Гладстоун очень знакома экранная динамика ее персонажа и героя ДиКаприо, так как она росла в резервации и часто являлась свидетельницей того, как белые мужчины пытались ухаживать за представительницами ее народа:

«Я выросла в своей резервации в Монтане, расположенной на американском Западе в стране индейцев, поэтому было довольно привычно видеть, как этот бестолковый, преувеличенно ковбойский персонаж влюбляется в очень сдержанную женщину из коренного народа. Это очень знакомое ощущение. И подобных истории на самом деле невероятно много».

«Убийцы цветочной луны» — эпичная сага о жадности, любви и предательстве, разворачивающаяся на фоне массовых убийств индейцев округа Осейдж. Премьера фильма состоится 6 октября.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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