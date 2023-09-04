Легендарный монстр крушит Японию в трейлере фильма «Годзилла -1.0»

Японская кинокомпания Toho выпустила трейлер очередного фильма в рамках франшизы «Годзилла». Картина получила название «Годзилла -1.0».

Действие фантастического фильма-катастрофы развернется в Японии после Второй мировой войны. Потерпев поражение, Страна восходящего солнца пребывает в тотальной разрухе. Однако конца страданиям не видать, поскольку возникает новая сметающая все на своем пути угроза в виде гигантского ящера, восставшего из глубин океана. В этой связи становится понятен смысл названия: если по итогам войны Япония опустилась до нулевого уровня, то появление Годзиллы усугубляет и без того бедственное положение японцев до -1.0.

Снял фильм режиссер Такаси Ямадзаки, на счету которого такие проекты, как «2199: Космическая одиссея», «Люпен III: Фильм первый» и «Монстры на острове». В Японии картина выйдет 3 ноября, когда отмечается День Годзиллы.

Стоит отметить, что японские фильмы о Годзилле, выпускаемые Toho, не входят в киновселенную MonsterVerse, которой занимается американская компания Legendary Entertainment. Сейчас в рамках голливудской вселенной к выходу готовятся блокбастер «Годзилла против Конга: Новая империя» и сериал «Монарх»: Наследие монстров».