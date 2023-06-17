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Киноафиша Новости Леди Гага анонсировала концертный фильм Chromatica Ball

Леди Гага анонсировала концертный фильм Chromatica Ball

17 июня 2023 17:15
Леди Гага анонсировала концертный фильм Chromatica Ball

В основу был положен концерт, в котором была задействована пиротехника, декорации и разнообразные наряды.

Леди Гага объявила о том, что работает над концертным фильмом, посвященном ее туру The Chromatica Ball. Певица опубликовала новый пост в своих социальных сетях, в котором рассказала фанатам о том, чем была занята в последнее время, и поделилась кадром из будущей картины:

«Я управляла своим стартапом Haus Labs, занималась благотворительностью и, кроме того, монтировала фильма The Chromatica Ball. Вот фотография процесса работы над картиной (позади меня виден кадр из нее) — я не могу дождаться момента, когда вы это увидите».

Леди Гага анонсировала концертный фильм Chromatica Ball

Тур The Chromatica Ball прошел в 2022 году и включил в себя 15 выступлений в городах Северной Америки и Европы. Данные мероприятия проводились в поддержку шестого студийного альбома певицы Chromatica (2020), продвижение которого было отложено из-за пандемии коронавируса.

В основу фильма, скорее всего, был положен концерт Леди Гаги на стадионе Dodger в Лос-Анджелесе, поскольку именно перед ним певица предупредила фанатов, что шоу будет записываться на 30 камер. Выступление посетили свыше 52 тыс. человек. В нем были задействованы пиротехника, декорации в стиле брутализма и самые разнообразные костюмы — от золотистых ансамблей до грубых рокерских образов. В программу концерта вошли как песни из альбома Chromatica, так и другие хиты певицы, такие как Born This Way, Bad Romance и Just Dance.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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