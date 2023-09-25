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Киноафиша Новости Культовый ситком «Офис» будет перезапущен по окончании забастовок

Культовый ситком «Офис» будет перезапущен по окончании забастовок

25 сентября 2023 14:53
Культовый ситком «Офис» будет перезапущен по окончании забастовок

Над новыми сериями работает шоураннер оригинального сериала.

Забастовка голливудских сценаристов близится к завершению. Если соглашение со студийным альянсом все-таки будет достигнуто, американская киноиндустрия вернется к прежнему режиму работы уже в ближайшее время. На этом фоне возникла неожиданная новость о том, что культовый ситком «Офис» в скором времени вернется в эфир с новыми сериями.

Подробностей пока немного. О перезапуске «Офиса» сообщает ресурс Puck News, который, как правило, публикует проверенную инсайдерскую информацию. Рассуждая о нынешнем состоянии индустрии, Puck News отметил, что создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс всерьез намерен возродить шоу. Каких-либо подтвержденных деталей на данном этапе нет, но стоит отметить, что за последние годы слухи о новой версии сериала возникали неоднократно.

В прошлом году в рамках интервью Collider Дэниелс отметил, что потенциальный перезапуск он видит не как прямой сиквел оригинала, а как новый проект в рамках знакомой вселенной. Вероятно, это будет история во главе с новыми персонажами без изменения общей концепции.

«Офис», являющийся ремейком одноименного британского ситкома, повествует о буднях сотрудников компании по производству бумаги «Дандер Миффлин». Региональным отделом управляет эксцентричный босс Майкл Скотт в исполнении Стива Карелла, а его подчиненных сыграли Джон Красински, Дженна Фишер, Рэйн Уилсон, Эд Хелмс, Минди Кейлинг, Б.Дж. Новак, Лесли Дэвид Бэйкер, Брайан Баумгартнер, Кейт Флэннери, Крэйг Робинсон и другие.

Американский «Офис» продлился девять сезонов, получил множество телевизионных наград. Это шоу является одним из самых популярных ситкомов в истории телевидения.

Фото: NBC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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