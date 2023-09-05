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Киноафиша Новости Комедия с сербским акцентом и русской душой: вышел трейлер фильма «Тут все свои»

Комедия с сербским акцентом и русской душой: вышел трейлер фильма «Тут все свои»

5 сентября 2023 15:10
Комедия с сербским акцентом и русской душой: вышел трейлер фильма «Тут все свои»

Действие развернется в Москве, Белграде и на сочинском курорте «Роза Хутор».

Кинокомпания «Парадиз» представила минутный трейлере лирической комедии «Тут все свои». В прокат фильм выйдет уже в этом месяце — 28 сентября. Производством фильма занимаются российская кинокомпания «АртКонтинент» и сербская Aparte.

В центре сюжета — лингвист Ольга. Она обладает привлекательной внешностью, построила успешную карьеру, но по части любви дела у нее не складываются. Однажды она все же встречает мужчину, который подходит ей по всем параметрам, так что свадьба уже не за горами. Пара отправляет на отдых в пятизвездочный отель с Сочи и предвкушает идеальное романтическое приключение, однако выясняется, что в соседний номер заселяется ее бывший мужчина со своей семьей.

В исполнительский ансамбль вошли Ольга Калашникова, Мария Щербакова, Даниэль Ковачевич, Татьяна Орлова, Борис Щербаков, Денис Семенихин, Семен Арзуманов, Джордже Маркович, Ксения Репич. Снял фильм по собственному сценарию Юрий Суходольский. По его словам, герои «Тут все свои» — типичные жители России и Сербии. Режиссер добавляет, что зрителей ждет забавное кино о том, как люди разных возрастов понимают любовь и какие испытания они переживают в этой связи.

Фото: «АртКонтинент»/Aparte
Елена Королева
Елена Королева
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