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Киноафиша Новости Кира Найтли расследует злодейства серийного убийцы в трейлере фильма «Бостонский душитель»

Кира Найтли расследует злодейства серийного убийцы в трейлере фильма «Бостонский душитель»

22 февраля 2023 10:57
Кира Найтли расследует злодейства серийного убийцы в трейлере фильма «Бостонский душитель»

Премьера картины, основанной на реальных событиях, состоится в середине марта.

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер драматического триллера «Бостонский душитель». Главные роли в фильме исполнили Кира Найтли («Пираты Карибского моря: Проклятье Черной жемчужины»), Кэрри Кун («Исчезнувшая»), Алессандро Нивола («Без лица»), Давид Дастмалчян («Темный рыцарь») и Морган Спектор («Позолоченный век»).

Картина основана на реальных событиях: в 1960-х годах маньяк Альберт де Сальво, прозванный «Бостонским душителем», убил 13 одиноких женщин в возрасте от 19 до 85 лет. Его преступления были преданы огласке благодаря самоотверженной работе двух журналисток

Фильм повествует о репортере газеты Record-American Лоретте Маклафлин (Найтли). Однажды героиня узнает о жестоком убийстве трех женщин. Предположив, что это может быть дело рук одного маньяка, она выпускает статью об этих ужасных притуплениях. Со временем полиция начинает находить все большие и больше новых жертв таинственного душителя, и Лоретта решает продолжить расследование, объединив силы со своей коллегой Джин Коул (Кун). Их делу препятствует практически открытый сексизм той эпохи, но женщины намерены докопаться до истины во что бы то ни стало.

Сценаристом и режиссером проекта выступает Мэтт Раскин, наиболее известный по драме «Краун-Хайтс». В недавнем интервью IndieWire он признался, что, даже будучи коренным жителем Бостона, и не подозревал о том, как многогранна история де Сальво:

«Живя в Бостоне, я много раз слышал истории о «Бостонском душителе». Но только несколько лет назад, когда я начал читать о его преступлениях, я понял, что на самом деле ничего не знаю об этом. Это невероятно многослойная тайна со множеством неожиданных поворотов, касающихся как города и эпохи, так и самого серийного убийцы».

Ранее дело де Сальвы было экранизировано культовым режиссером Ричардом Флейшером, его картина также получила название «Бостонский душитель» (1968), главную роль в ней сыграл Тони Кертис («В джазе только девушки»). Новая адаптация истории маньяка выйдет на экраны 17 марта этого года.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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