KION представил трейлер сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил первый трейлер своего драматического сериала «Обоюдное согласие», режиссером которого выступила Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», «Краткий курс счастливой жизни»). Главные роли исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева и Шамиль Хаматов.

В центре сюжета – молодая женщина Анна Федорова (Иванова), работающая учительницей русского языка и литературы. Однажды она отправляется с давними друзьями на вечеринку на борту крупной яхты, но рано утром, босая и избитая, она покидает яхту вплавь, отправляется в полицию и подает заявление об изнасиловании. В содеянном подозреваются трое друзей Анны – Максим, Виктор и Антон. Полицейские и медработники с недоверием относятся к этому делу. Один из следователей, узнав имена предполагаемых преступников, убеждает Анну отозвать заявление, но другой следователь, которому уже нечего терять, все-таки берется за расследование.

В «Обоюдном согласии» будет две временные линии. Первая развернется в настоящем и будет посвящена изнасилованию Анны, ее переживаниям и борьбе за справедливость. Вторая арка расскажет о прошлом девушки, включая ее переезд в родной город из Москвы.

Над сценарием «Обоюдного согласия» работали Анастасия Пальчикова, Виктория Островская, Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий. Премьера состоится 18 марта.