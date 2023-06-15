Кевин Спейси надеется полноценно возобновить актерскую карьеру

Актер уверен, что предстоящий суд по поводу обвинений в сексуальном насилии может кардинально изменить его положение.

Кевин Спейси заявил, что намерен возобновить актерскую карьеру, если лондонский суд снимет с него обвинения в сексуальном насилии на предстоящем заседании 28 июня. В новом интервью для ZEITmagazin актер сказал, что приговор по делу может существенно изменить его положение:

«Сейчас люди очень боятся того, что если они поддержат меня, то будут попросту «отменены». Но я знаю, что многие кинематографисты дожидаются момента, когда лондонский суд снимет эти обвинения, чтобы нанять меня. В ту самую секунду, как это произойдет, они будут готовы двигаться вперед».

Спейси добавил, что «черпает уверенность» в позитивном исходе дела во встречах с фанатами на улицах:

«СМИ сделали все возможное, чтобы превратить меня в монстра, но пока что я не слышал от людей ничего, кроме слов поддержки».

В ближайшем будущем у актера нет запланированных крупных проектов, поэтому он занимается созданием сценариев и короткометражных фильмов, ни один из которых не будет посвящен критике культуры «отменены»:

«Я не буду пытаться свести счеты. У меня нет желания бороться с тем, с чем не стоит бороться».

Кроме того, недавно Спейси озвучил персонажа в триллере Control («Контроль») Джина Фолэйза. Он признался, что вряд ли согласился бы на эту роль в разгар своей карьеры, но в нынешних условиях выбирать ему не из чего. Он также отметил, что подобная работа помогает ему «не заржаветь».