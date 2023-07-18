«Каждый кадр — произведение искусства»: в Японии вышел прощальный фильм Хаяо Миядзаки

В прошлую пятницу, 14 июля, в японский прокат вышел новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?», который является прощальной работой легендарного аниматора. До релиза о картине не было известно практически ничего, однако теперь критики посмотрели ее и поделились новыми сведениями.

Как передают журналисты, лента повествует о маленьком мальчике Махито, потерявшем мать из-за бомбардировок Токио во времена Второй мировой войны. Смирившись с утратой, отец героя женится на младшей сестре своей погибшей жены, после чего семья переезжает в деревню. Однажды Махито встречает говорящую цаплю, которая заявляет, что его мать все еще жива и ждет, когда ее спасут из таинственной башни, расположенной недалеко от его дома.

Обозреватель Anime News Network Ричард Эйзенбейс написал, что сюжет фильма достаточно предсказуем, однако построение экранного мира и анимация достойны высших похвал:

«Каждый кадр — отдельное произведение искусства, которое становится только лучше, когда встраивается в большее целое. Это один из тех фильмов, которые вы можете посмотреть сто раз и все равно продолжить находить в нем что-то новое».

Автор BBC Мэтт Шлей отметил, что «Как поживаете?» во многом похож на предыдущие работы Миядзаки:

«Фильм наполнен характерными для Миядзаки идеями, причудами и темами. Здесь есть привычные для его творчества визуальные изыски, наподобие милых, но жутковатых существ, великолепно выглядящей еды и полетов фантазии, бросающих вызов закону гравитации. Все это по большей части нарисовано от руки и движется по экрану с отточенной плавностью и ощущением веса, которыми всегда славились работы мастера анимации».

Эмма Стин из Time Out Japan заявила, что обилие ярких образов зачастую отвлекает от повествования, но в целом у Миядзаки получился «зрелый и сложный шедевр», который точно не стоит пропускать.

«Как поживаете?» выйдет в официальный российский прокат, но точная дата премьеры пока неизвестна.