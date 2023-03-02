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Киноафиша Новости Искусственный интеллект распространяется по миру в остроумном тизере сериала «Миссис Дэвис»

Искусственный интеллект распространяется по миру в остроумном тизере сериала «Миссис Дэвис»

2 марта 2023 13:45
Искусственный интеллект распространяется по миру в остроумном тизере сериала «Миссис Дэвис»

Создателями выступают авторы «Остаться в живых» и «Теория большого взрыва».

Стриминговый сервис Peacock представил первый тизер сериала «Миссис Дэвис». Главные роли в шоу исполняют Бетти Гилпин («Пронзительно громко»), Джейк Макдорман («Леди Берд»), Энди МакКуин («Рассказ служанки»), Бен Чаплин («Тонкая красная линия») и Марго Мартиндейл («Кокаиновый медведь»).

Сериал расскажет о монахине Симоне (Гилпин), стремящийся уничтожить могущественный искусственный интеллект «Миссис Дэвис», медленно берущий под контроль все население Земли. Макдорман играет роль бывшего парня Симоны, ковбоя Уайли.

Примечательно, что в тизер состоит из кадров, которых не будет в самом сериае. Вместо этого в тизере показано, как различные агенты «Миссис Дэвис» находят для нее новых последователей по всему миру, передавая им беспроводной наушник и произнося фразу: «Она хочет поговорить с вами». В конце ролика агенты обращаются напрямую к зрителю, тем самым ломая четвертую стену. В качестве дополнения к ролику Peacock запустил специальную интернет-страничку, на которой каждый желающий может пообщаться с «Миссис Дэвис».

Авторами сериала являются Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и Тара Эрнандез («Теория большого взрыва»): они написали сценарий и выступают его исполнительными продюсерами. Постановкой шоу занимаются Оуэн Харрис («Дивный новый мир») и Алетеа Джонс («Куколка»).

«Миссис Дэвис» будет состоять из восьми часовых эпизодов. Первые четыре серии выйдут на Peacock 20 апреля. Последующие эпизоды будут выходить на сервисе еженедельно по четвергам до 18 мая.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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