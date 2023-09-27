Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг»

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер анимационной ленты производства ЮАР «Супермозг». Это история о юном гике, столкнувшемся с межгалактическим поработителем. Российская премьера мультфильма намечена на 16 ноября.

В центре сюжета — обыкновенный школьник Норман, страстно увлеченный комиксами про пришельцев. Главный герой верит в существование внеземных цивилизаций, а однажды его фантазии и теории подтверждаются. Группа микроскопических инопланетян оказывается в теле подростка и, подключившись к его сознанию, просит у него помощи. Выясняется, что наша планета стала следующей целью безжалостного вселенского злодея по имени Супермозг. Захватчик ищет новые источники разума, и земляне кажутся ему идеальной мишенью. Чтобы одолеть могущественного тирана, Норману и его новым друзьями придется как следует пошевелить мозгами, потому что это единственный способ отразить натиск хитроумного гения.

В дубляже мультфильма на русский принял участие известный блогер Глент. Он подарил голос персонажу, который тоже ведет видеоблог. По признанию молодого человека, во время работы ему пришлось учиться говорить более размеренно, а не так быстро, как он привык. Режиссерами семейной научно-фантастической комедии выступили дебютанты Пол Мейер и Герхард Пэйнтер.