Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг»

Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг»

27 сентября 2023 15:45
Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг»

В озвучении мультика поучаствовал блогер Глент.

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер анимационной ленты производства ЮАР «Супермозг». Это история о юном гике, столкнувшемся с межгалактическим поработителем. Российская премьера мультфильма намечена на 16 ноября.

В центре сюжета — обыкновенный школьник Норман, страстно увлеченный комиксами про пришельцев. Главный герой верит в существование внеземных цивилизаций, а однажды его фантазии и теории подтверждаются. Группа микроскопических инопланетян оказывается в теле подростка и, подключившись к его сознанию, просит у него помощи. Выясняется, что наша планета стала следующей целью безжалостного вселенского злодея по имени Супермозг. Захватчик ищет новые источники разума, и земляне кажутся ему идеальной мишенью. Чтобы одолеть могущественного тирана, Норману и его новым друзьями придется как следует пошевелить мозгами, потому что это единственный способ отразить натиск хитроумного гения.

В дубляже мультфильма на русский принял участие известный блогер Глент. Он подарил голос персонажу, который тоже ведет видеоблог. По признанию молодого человека, во время работы ему пришлось учиться говорить более размеренно, а не так быстро, как он привык. Режиссерами семейной научно-фантастической комедии выступили дебютанты Пол Мейер и Герхард Пэйнтер.

Фото: «Экспонента»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Читать далее 28 сентября 2023
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Читать далее 28 сентября 2023
Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг» Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг» Читать далее 27 сентября 2023
Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею» Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею» Читать далее 27 сентября 2023
Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Читать далее 28 сентября 2023
Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Читать далее 28 сентября 2023
8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера 8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера Читать далее 28 сентября 2023
Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 27 сентября 2023
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Читать далее 28 сентября 2023
Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Читать далее 28 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше