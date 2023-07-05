Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» c Сарой Снук стал хитом Netflix

Картина заняла третье место в недельном рейтинге сервиса и первое место в дневном топе этого понедельника.

Австралийский фильм ужасов «Реинкарнация. Новая глава» Даины Рейд стал самой популярной новинкой Netflix за последнее время.

Фильм вышел на стриминге 28 июня и за первые пять дней трансляции набрал 8,4 млн часов просмотров. Благодаря этому он занял третье место в недельном топе (26 июня — 2 июля) популярнейших англоязычных фильмов сервиса, уступив лишь боевику «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» и мелодраме «Идеальная находка». Затем картина также завоевала первое место в дневном топе проектов Netflix в минувший понедельник (3 июля).

«Реинкарнация. Новая глава» повествует о Саре (Сара Снук), которая еще в детстве потеряла сестру Эллис. Спустя много лет после трагедии героиня рассказывает о ней своей дочери Мие (Лили Латорре). Вскоре девочка начинает странно себя вести, будто бы копируя повадки покойной сестры Сары. С каждым днем ее состояние становится все хуже, пока однажды Миа не заявляет матери, что она на самом деле является Эллис.

Стоит отметить, что данная лента никак не связана со знаменитым фильмом ужасов Ари Астера «Реинкарнация» (Hereditary). В оригинале картина называется Run Rabbit Run, что дословно переводится как «Беги, кролик, беги».

«Реинкарнация. Новая глава» выйдет в российский прокат 27 июля.