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Киноафиша Новости Хилари Суэнк помогает нуждающейся семье в трейлере драмы «Обыкновенные ангелы»

Хилари Суэнк помогает нуждающейся семье в трейлере драмы «Обыкновенные ангелы»

2 мая 2023 15:39
Хилари Суэнк помогает нуждающейся семье в трейлере драмы «Обыкновенные ангелы»

Жизнеутверждающий фильм, основанный на реальных событиях.

Студия Lionsgate представила трейлер жизнеутверждающей драмы «Обыкновенные ангелы», основанной на реальных событиях. Главные роли в фильме исполнили Хилари Суэнк («Аляска Дэйли»), Алан Ричсон («Офисный беспредел»), Нэнси Трэвис («Метод Комински»), Тамала Джонс («Без пары») и Эмили Митчелл («Говорят женщины»).

В центре сюжета — парикмахер Шэрон (Суэнк), которая случайно узнает из газеты историю Эда (Ричсон), вынужденного в одиночку воспитывать двух дочерей из-за смерти жены. Героиня не может выбросить образ бедной семьи из головы и решает во что бы то ни стало помочь ей встать на ноги. Эта задача оказывается намного сложнее, чем казалось на первый взгляд, ведь Эду приходится не только оплачивать огромные медицинские счета и долги по кредиткам, но и заботиться о свой больной дочери (Митчелл), ожидающей пересадки почки. В его жизни, как и в собственной жизни Шэрон, царит настоящий хаос, но, к счастью, героиня знает, как добиваться своего. Она последовательно дергает за каждую ниточку, используя все свои навыки и влияние, чтобы облегчить ношу Эда. Однажды состояние его больной дочери резко ухудшается, и Шэрон решается пойти на по-настоящему отчаянный шаг, чтобы спасти ее.

Режиссером картины выступил Джон Ганн, наиболее известный по религиозным драмам «Ты веришь?» и «Христос под следствием». Сценарий написали Келли Фрэмон («Почти семнадцать») и Мег Тилли.

Премьера «Обыкновенных ангелов» состоится 13 октября.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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