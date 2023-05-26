Хаяо Миядзаки и другие: кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы студии Ghibli

Культовые картины получат повторные прокаты на территории России и СНГ, а также будут выпущены на цифровых платформах.

Кинокомпания Russian World Vision (RWV) объявила о том, что приобрела права на 22 мультфильма студии Ghibli, созданной культовыми японскими аниматорами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В их число вошли как картины самих основателей студии, так и работы других авторов.

По словам главы RWV Константина Елкина, конкуренция за обладание коллекцией Ghibli была напряженной:

«Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки».

В будущем RWV планирует реализовывать полученные права на территории России и СНГ через организацию полноценных повторных прокатов картин и предоставление лент для единичных сеансов, а также выпуск данных фильмов на российских стриминговых сервисах. Какой именно онлайн-кинотеатр станет площадкой для распространения коллекции Ghibli, компания объявит позже.

С полным списком мультфильмов, вошедших в каталог RWV, можно ознакомиться ниже: