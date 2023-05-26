Хаяо Миядзаки и другие: кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы студии Ghibli
Культовые картины получат повторные прокаты на территории России и СНГ, а также будут выпущены на цифровых платформах.
Кинокомпания Russian World Vision (RWV) объявила о том, что приобрела права на 22 мультфильма студии Ghibli, созданной культовыми японскими аниматорами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В их число вошли как картины самих основателей студии, так и работы других авторов.
По словам главы RWV Константина Елкина, конкуренция за обладание коллекцией Ghibli была напряженной:
«Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки».
В будущем RWV планирует реализовывать полученные права на территории России и СНГ через организацию полноценных повторных прокатов картин и предоставление лент для единичных сеансов, а также выпуск данных фильмов на российских стриминговых сервисах. Какой именно онлайн-кинотеатр станет площадкой для распространения коллекции Ghibli, компания объявит позже.
С полным списком мультфильмов, вошедших в каталог RWV, можно ознакомиться ниже:
- «Навсикая из долины ветров» (режиссер Хаяо Миядзаки, 1984 год)
- «Небесный замок Лапута» (Хаяо Миядзаки, 1986)
- «Мой сосед Тоторо» (Хаяо Миядзаки, 1988)
- «Ведьмина служба доставки» (Хаяо Миядзаки, 1989)
- «Еще вчера» (Исао Такахата, 1991)
- «Порко Россо» (Хаяо Миядзаки, 1992)
- «Здесь слышен океан» (Томоми Мотидзуки, 1993)
- «Помпоко: Война тануки в период Хэйсей» (Исао Тахаката, 1994)
- «Шепот сердца» (Есифуми Кондо, 1995)
- «Принцесса Мононоке» (Хаяо Миядзаки, 1997)
- «Наши соседи Ямада» (Исао Тахаката, 1999)
- «Унесенные призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001)
- «Возвращение кота» (Хироюки Морита, 2002)
- «Ходячий замок» (Хаяо Миядзаки, 2004)
- «Сказания земноморья» (Горо Миядзаки, 2006)
- «Рыбка Поньо на утесе» (Хаяо Миядзаки,2008)
- «Ариэтти из страны лилипутов» (Хиромаса Енэбаяси, 2010)
- «Со склонов Кокурико» (Горо Миядзаки, 2011)
- «Ветер крепчает» (Хаяо Миядзаки, 2013)
- «Сказание о принцессе Кагуя» (Исао Такахата, 2013)
- «Воспоминания о Марни» (Хиромаса Енэбаяси, 2014)
- «Ая и Ведьма» (Горо Миядзаки, 2020)