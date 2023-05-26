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Киноафиша Новости Хаяо Миядзаки и другие: кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы студии Ghibli

Хаяо Миядзаки и другие: кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы студии Ghibli

26 мая 2023 16:39
Хаяо Миядзаки и другие: кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы студии Ghibli

Культовые картины получат повторные прокаты на территории России и СНГ, а также будут выпущены на цифровых платформах.

Кинокомпания Russian World Vision (RWV) объявила о том, что приобрела права на 22 мультфильма студии Ghibli, созданной культовыми японскими аниматорами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В их число вошли как картины самих основателей студии, так и работы других авторов.

По словам главы RWV Константина Елкина, конкуренция за обладание коллекцией Ghibli была напряженной:

«Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки».

В будущем RWV планирует реализовывать полученные права на территории России и СНГ через организацию полноценных повторных прокатов картин и предоставление лент для единичных сеансов, а также выпуск данных фильмов на российских стриминговых сервисах. Какой именно онлайн-кинотеатр станет площадкой для распространения коллекции Ghibli, компания объявит позже.

С полным списком мультфильмов, вошедших в каталог RWV, можно ознакомиться ниже:

  • «Навсикая из долины ветров» (режиссер Хаяо Миядзаки, 1984 год)
  • «Небесный замок Лапута» (Хаяо Миядзаки, 1986)
  • «Мой сосед Тоторо» (Хаяо Миядзаки, 1988)
  • «Ведьмина служба доставки» (Хаяо Миядзаки, 1989)
  • «Еще вчера» (Исао Такахата, 1991)
  • «Порко Россо» (Хаяо Миядзаки, 1992)
  • «Здесь слышен океан» (Томоми Мотидзуки, 1993)
  • «Помпоко: Война тануки в период Хэйсей» (Исао Тахаката, 1994)
  • «Шепот сердца» (Есифуми Кондо, 1995)
  • «Принцесса Мононоке» (Хаяо Миядзаки, 1997)
  • «Наши соседи Ямада» (Исао Тахаката, 1999)
  • «Унесенные призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001)
  • «Возвращение кота» (Хироюки Морита, 2002)
  • «Ходячий замок» (Хаяо Миядзаки, 2004)
  • «Сказания земноморья» (Горо Миядзаки, 2006)
  • «Рыбка Поньо на утесе» (Хаяо Миядзаки,2008)
  • «Ариэтти из страны лилипутов» (Хиромаса Енэбаяси, 2010)
  • «Со склонов Кокурико» (Горо Миядзаки, 2011)
  • «Ветер крепчает» (Хаяо Миядзаки, 2013)
  • «Сказание о принцессе Кагуя» (Исао Такахата, 2013)
  • «Воспоминания о Марни» (Хиромаса Енэбаяси, 2014)
  • «Ая и Ведьма» (Горо Миядзаки, 2020)
Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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