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Киноафиша Новости Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы»

Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы»

28 июня 2023 10:29
Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы»

Долгожданное продолжение культового мультсериала о превратностях жизни в XXXI веке выйдет в июле.

Стриминговый сервис Hulu выпустил полноценный трейлер восьмого сезона анимационного сериала «Футурама».

Согласно официальному синопсису, «в десяти эпизодах восьмого сезона найдется что-то для каждого. Новые зрители смогут начать знакомство с шоу прямо отсюда, в то время как давние поклонники узнают ответы на вопросы, терзавшие их десятилетиями. Чем закончится эпическая история любви Фрая и Лилы? Что за таинственное вещество оставляет в своем лотке Нибблер? Как злой робот Санта на самом деле появился на свет? Куда делись головастики Кифа и Эми? Тем временем город охватывает ужасная эпидемия, вынуждающая героев отправиться на поиски вакцины, а также погрузиться в изучение темы биткоинов, культуры отмены и стриминговых сервисов».

«Футурама» дебютировала на телевидении в 1999 году. Сериал повествует об заурядном доставщике пиццы Филипе Дж. Фрае, случайно заморозившем себя на тысячу лет. Попав в 3000 год, герой знакомится с вечно пьяным роботом Бендером и прекрасной женщиной-циклопом Лилой. Вскоре он находит работу в компании своего дальнего родственника Хьюберта Фарнсворта, занимающейся доставкой грузов во все уголки галактики. Последний на данный момент седьмой сезон шоу вышел на экраны в 2013 году.

Hulu объявил о заказе 20 новых серий проекта в феврале 2022 года. В разработке продолжения участвуют авторы оригинальных сезонов Мэтт Грейнинг и Дэвид И. Коэн.

Премьера восьмого сезона «Футурамы» состоится 24 июля.

Фото: Fox
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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