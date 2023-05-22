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Киноафиша Новости «Форсаж 10» слабо стартовал в США, но оказался успешен в мировом прокате

«Форсаж 10» слабо стартовал в США, но оказался успешен в мировом прокате

22 мая 2023 10:53
«Форсаж 10» слабо стартовал в США, но оказался успешен в мировом прокате

Картина заработала $320 млн за дебютные выходные, став второй самой кассовой премьерой 2023 года.

Как передает Variety, за первые дни в мировом прокате «Форсаж 10» заработал $320 млн, лишь $67,5 млн из которых пришлись на внутренний рынок США. Таким образом, картина стала второй самой успешной премьерой 2023 года после анимационной ленты «Братья Супер Марио в кино», собравшей $377 млн за аналогичный период.

Несмотря на то, что финансовые достижения фильма превзошли прогнозы аналитиков, франшиза «Форсаж» вновь столкнулась с падением интереса аудитории в Северной Америке. В последние годы серия демонстрирует неумолимое сокращение доходов за дебютные уик-энды: премьера «Форсаж 9» (2021) принесла сборы в $70 млн, премьера «Форсажа 8» (2017) — $98 млн, а премьера «Форсажа 7» (2015) — $148 млн. Стоит отметить, что девятая часть вышла на экраны во времена жестких социальных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. На тот момент лишь 80% кинотеатров были открыты для зрителей, а их посещаемость все еще не восстановилась до предпандемийного уровня. Премьера «Форсажа 10» же прошла в более благоприятных условиях, но фильм все равно не достиг результатов своего предшественника.

При этом франшиза сохранила свои позиции в мировом прокате. Суммарно «Форсаж 10» заработал $251,39 млн на 84 национальных кинорынках, в число которых вошли Китай ($78 млн), Мексика ($16 млн), Франция ($9,6 млн) и Бразилия ($9,6 млн). В среднем продажи билетов за пределами США составляют до 75% от общемирового объема продаж последних частей серии. Скорее всего, новая картина продолжит эту тенденцию.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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