Финальный сезон «Наследников» имеет 100%-ный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Пресса похвалила заключительные серии за проработку всех элементов и верность духу предыдущих сезонов.

Заключительный четвертый сезон сериала «Наследники» получил высочайший рейтинг от критиков. В настоящий момент финальные серии шоу имеют 100% одобрения прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на основе 35 рецензий.

Журналисты особенно отметили отличный баланс между комедией и драмой, а также сюжетную глубину и структуру четвертого сезона. Например, обозреватель Бен Трэверс из IndieWire написал:

«Немногие сериалы могут переходить с чистой комедии к мрачной серьезности так, как это делают «Наследники», не говоря уже о способности так ошеломлять аудиторию одновременной точностью и глубиной, заложенными в каждом элементе».

Кайя Шуньята с портала RogerEbert.com заявила, что финал сериала ничем не уступает предыдущим сезонам:

«Шоураннер Джесси Армстронг знает, что делает. Этот сезон по-прежнему похож на тот самый сериал, который покорил сердца зрителей еще в 2018 году».

Эд Камминг из британского Daily Telegraph отметил, что фанаты шоу точно не будут разочарованы новыми сериями:

«Здесь есть все, что любят поклонники «Наследников»: язвительные диалоги, дорогие частные самолеты и ужас, который испытывают персонажи всякий раз, когда им приходится сталкиваться с реальным миром».

Премьера четвертого сезона «Наследников» состоится на стриминговом сервисе HBO Max в это воскресенье, 26 марта.