Финальный сезон «Наследников» имеет 100%-ный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Пресса похвалила заключительные серии за проработку всех элементов и верность духу предыдущих сезонов.
Заключительный четвертый сезон сериала «Наследники» получил высочайший рейтинг от критиков. В настоящий момент финальные серии шоу имеют 100% одобрения прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на основе 35 рецензий.
Журналисты особенно отметили отличный баланс между комедией и драмой, а также сюжетную глубину и структуру четвертого сезона. Например, обозреватель Бен Трэверс из IndieWire написал:
«Немногие сериалы могут переходить с чистой комедии к мрачной серьезности так, как это делают «Наследники», не говоря уже о способности так ошеломлять аудиторию одновременной точностью и глубиной, заложенными в каждом элементе».
Кайя Шуньята с портала RogerEbert.com заявила, что финал сериала ничем не уступает предыдущим сезонам:
«Шоураннер Джесси Армстронг знает, что делает. Этот сезон по-прежнему похож на тот самый сериал, который покорил сердца зрителей еще в 2018 году».
Эд Камминг из британского Daily Telegraph отметил, что фанаты шоу точно не будут разочарованы новыми сериями:
«Здесь есть все, что любят поклонники «Наследников»: язвительные диалоги, дорогие частные самолеты и ужас, который испытывают персонажи всякий раз, когда им приходится сталкиваться с реальным миром».
Премьера четвертого сезона «Наследников» состоится на стриминговом сервисе HBO Max в это воскресенье, 26 марта.