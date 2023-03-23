Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения аргонавтов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Финальный сезон «Наследников» имеет 100%-ный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Финальный сезон «Наследников» имеет 100%-ный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

23 марта 2023 11:43
Финальный сезон «Наследников» имеет 100%-ный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Пресса похвалила заключительные серии за проработку всех элементов и верность духу предыдущих сезонов.

Заключительный четвертый сезон сериала «Наследники» получил высочайший рейтинг от критиков. В настоящий момент финальные серии шоу имеют 100% одобрения прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на основе 35 рецензий.

Журналисты особенно отметили отличный баланс между комедией и драмой, а также сюжетную глубину и структуру четвертого сезона. Например, обозреватель Бен Трэверс из IndieWire написал:

«Немногие сериалы могут переходить с чистой комедии к мрачной серьезности так, как это делают «Наследники», не говоря уже о способности так ошеломлять аудиторию одновременной точностью и глубиной, заложенными в каждом элементе».

Кайя Шуньята с портала RogerEbert.com заявила, что финал сериала ничем не уступает предыдущим сезонам:

«Шоураннер Джесси Армстронг знает, что делает. Этот сезон по-прежнему похож на тот самый сериал, который покорил сердца зрителей еще в 2018 году».

Эд Камминг из британского Daily Telegraph отметил, что фанаты шоу точно не будут разочарованы новыми сериями:

«Здесь есть все, что любят поклонники «Наследников»: язвительные диалоги, дорогие частные самолеты и ужас, который испытывают персонажи всякий раз, когда им приходится сталкиваться с реальным миром».

Премьера четвертого сезона «Наследников» состоится на стриминговом сервисе HBO Max в это воскресенье, 26 марта.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Related video