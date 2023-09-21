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Киноафиша Новости Фильм Степана Бурнашева «Айта» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Фильм Степана Бурнашева «Айта» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

21 сентября 2023 15:13
Фильм Степана Бурнашева «Айта» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

В картине усмотрели неприемлемые вещи.

Признанная якутская драма Степана Бурнашева «Айта» была исключена из каталогов российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Согласно «Ведомостям», причиной стала содержащаяся в ленте «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России». По мнению представителей РКН, в фильме продвигается тема неравенства по национальному признаку. В защиту картины режиссер заявил, что на самом деле истинный посыл его проекта как раз в обратном — сплотить людей и продемонстрировать недальновидность сепарации.

Отправной точкой сюжета фильма является смерть старшеклассницы Айты, которая умирает после попытки самоубийства. В кармане погибшей оказывается письмо, из-за которого в случившемся начинают подозревать местного полицейского, подвозившего девушку незадолго до трагического инцидента. После того как информация получает огласку, враждебная толпа требует расправы над милиционером, но местный следователь пытается докопаться до истины быстрее, чем состоится суровый самосуд.

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов отметил, что решение федеральной службы не подлежит обсуждению, поэтому его необходимо выполнять. Несмотря на это, он подчеркнул, что в случае необходимости Минкульт Якутии и местное киносообщество предоставят РКН собственное экспертное заключение по поводу «Айты».

Фото: «Про:взгляд»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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