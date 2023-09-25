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Киноафиша Новости Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» обрел дату выхода в российский прокат

Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» обрел дату выхода в российский прокат

25 сентября 2023 16:15
Фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» обрел дату выхода в российский прокат

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина имеет 100% одобрения критиков на основе 51 отзыва.

Дистрибьютор «Русский Репортаж» огласил официальную дату выхода в России новой анимационной ленты Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», также известной под названием «Как поживаете?». Двухчасовое аниме от легендарного японского режиссера выйдет в РФ 7 декабря.

В центре сюжета — мальчишка по имени Махито, потерявший мать во время страшного взрыва в Японии. После трагедии он вместе с отцом переезжает жить из большого города в крохотную деревню. Поселившись у беременной родственницы, юнец пытается пережить невосполнимую утрату, а также адаптируется к новой местности. Однажды паренек знакомится с говорящей цаплей. Необыкновенная птица обещает одинокому ребенку встречу с покойной мамой при условии, что Махито заглянет в местную заброшенную башню, являющуюся порталом в потусторонний мир.

Ранее «Мальчик и птица» позиционировался последней картиной 82-летнего Миядзаки, но недавно выяснилось, что у создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка» есть идеи для следующего проекта. В Японии мультфильм вышел еще в середине июля, собрав с тех пор на родине почти $55 млн.

Фото: Ghibli
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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