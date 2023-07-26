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Киноафиша Новости Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров

Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров

26 июля 2023 11:42
Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров

Несмотря на премьерный сдвиг, фильм вошел в программу Венецианского кинофестиваля.

Забастовки гильдий актеров и сценаристов продолжают пагубно отражаться на состоянии киноиндустрии. Накануне студия Searchlight Pictures, принадлежащая Disney, отстрочила кинотеатральный релиз сюрреалистической мелодрамы Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» ровно на три месяца — с 8 сентября на 8 декабря.

Нынешнее положение очень сильно осложняет продвижение кинопроектов. Многие телешоу, где исполнители занимаются промоушеном своих фильмов или сериалов, сейчас не работают из-за протестов авторских групп. Артистам же, согласно правилам Гильдии, запрещено не только сниматься, но и участвовать в рекламных кампаниях студийных лент. Исключением, в данном случае, является инди-прокатчик A24, так как он не выходит в большой студийный альянс.

Вчера также было объявлено, что картина Лантимоса вошла в конкурсную программу юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, однако в свете неудобной ситуации присутствие яркого актерского ансамбля во главе с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо на смотре не ожидается. Представлять картину, скорее всего, будут режиссер и продюсеры, но последнее пока не подтверждено.

Немного ранее издание Bloomberg сообщило, что перенос может коснуться и других важных релизов Disney: мультфильма «Заветное желание», спортивной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» и драмы с Джонатаном Мейджорсом «Журнальные мечты».

В центре сюжета — молодая эротоманка Белла Бакстер (Стоун). Из-за жестокого мужа она совершает самоубийство, утопившись в реке. Ее воскрешает к жизни эксцентричный ученый Годвин Бакстер (Дефо). В попытке спасти девушку, он пересаживает ей мозг ребенка, однако это приводит к неожиданным последствиям.

Фантастическая мелодрама Лантимоса с Эммой Стоун выйдет позже из-за забастовки актеров
Бедные-несчастные

В основу «Бедных-несчастных» легла одноименная постмодернистская ревизия Аласдера Грея, в которой автор переосмыслил книгу Мэри Шелли о Франкенштейне. Сценарий написал номинант на премию «Оскар» Тони МакНамара («Фаворитка», «Круэлла», «Великая»). В остальной каст вошли Марк Руффало, Рами Юссеф, Маргарет Куэлли, Кэтрин Хантер, Джеррод Кармайкл, Сьюзи Бемба, Джон Лок и Кристофер Эбботт.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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