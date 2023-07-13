Энтони Кэрриган получил роль Метаморфо в фильме DC «Супермен: Наследие»

Режиссер Джеймс Ганн всегда питал особую страсть к малоизвестным странным персонажам, и предстоящий блокбастер «Супермен: Наследие» не станет исключением. Как сообщает The Hollywood Reporter, к творческому ансамблю кинокомикса присоединился номинант на премию «Эмми» Энтони Кэрриган («Барри»). В проекте DC Studios он сыграет супергероя Матаморфо — археолога Рекса Мэйсона, переквалифицировавшегося в борца с преступностью. Персонаж был создан в 1965 году. Его особенность состоит в том, что он может преобразовывать части своего тела в различные формы и предметы.

Кэрриган с детства страдает от алопеции (болезни, приводящей к выпадению волос) и в зрелом возрасте полностью облысел. По словам артиста, во время борьбы со своим недугом он начал подбирать персонажей с похожей внешностью и уже тогда обратил внимание на Матаморфо.

Действие фильма происходит в мире, где давно существуют супергерои. В сценарии Джеймса Ганна фигурирует много действующих лиц. В центре сюжета — молодые Кларк Кент и Лоис Лейн, которых сыграют Дэвид Коренсвет («Пэрл») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Ганн, являющийся вместе с Питером Сафраном архитектором новой киновселенной DC, заранее определился с некоторыми исполнителями. Накануне стало известно, что в фильме также снимутся Нэйтан Филлион (Зеленый фонарь Гай Гарднер), Изабела Мерсед (Орлица) и Эди Гатеги (Мистер Потрясающий). Режиссер старался определиться с рядом артистов до начала потенциальной забастовки Гильдии актеров.

Съемки фильма начнутся в начале следующего года, а премьера намечена на 11 июля 2025 года.