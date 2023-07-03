Эмир Кустурица сообщил, когда приступит к съемкам фильма по произведениям Николая Гоголя

По информации ТАСС, Эмир Кустурица планирует приступить к съемкам своего нового фильма, основанного на произведениях Николая Гоголя, в следующем году. Проект получил название «Три женщины и мертвые души».

Кустурица анонсировал экранизацию Гоголя еще в феврале этого года. Тогда он заявил, что пока не знает какую именно работу писателя возьмет за основу для картины, но выразил заинтересованность в создании адаптаций «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляски» и «Сорочинской ярмарки».

Несмотря на название ленты, Кустурица пока не подтвердил, что ее сюжет каким-то образом связан с «Мертвыми душами». Примечательно, что ранее он усомнился в том, что возьмется за создание фильма именно по этому произведению Гоголя.

Кустурица наиболее известен по картинам «Белая кошка, черный кот», «Время цыган» и «Папа в командировке». Эти ленты принесли ему мировое признание и номинации на престижные премии, в том числе «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». Последним крупным полнометражным фильмом режиссера на данный момент является военная мелодрама «По млечному пути» (2016) с Моникой Беллуччи, удостоенная номинации на «Золотого льва».