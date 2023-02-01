Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы

28 января на телеканале ТНТ стартовало новое музыкальное шоу «Конфетка» с Ольгой Бузовой в качестве члена жюри. Мы поговорили с популярной телеведущей о ее любимых фильмах и о том, что она смотрит сейчас.

Ваш любимый режиссер

У меня нет одного любимого режиссера. Конечно, есть такие «монстры», как Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе, фильмы которых всегда впечатляют картинкой, сюжетом, масштабом. Но на самом деле, прекрасных режиссеров много, и голливудских, и российских.

Ольга Бузова в новом музыкальном шоу «Конфетка»

Фильм, который больше всего на вас повлиял

В разные периоды жизни на меня большое влияние производили самые разные фильмы и сериалы. И выделить какой-то один я, наверное, не смогу.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Мне очень понравился сериал «Бумажный дом». Там и сюжет захватывающий, и любовная линия интригующая – этот как раз тот тип сериала, который даже в современном бесконечном потоке качественного контента выделяется и цепляет.

А вот, кстати, большую любовь российских женщин к турецким сериалам я не поняла. Пыталась посмотреть «Постучись в мою дверь» и более скучного сериала я не видела! Такая нудятина, я смотрела только до первого поцелуя героев и наслаждалась красивой картинкой. А больше там и зацепиться не за что.

Бумажный дом

Любимая комедия

«Красотка» – это самый любимый фильм. Прекрасные Ричард Гир и Джулия Робертс, история Золушки с хэппи-эндом, история настоящей любви.

Актёр, который вдохновляет

Мне очень нравится Джерард Батлер, у него что ни роль, то шедевр: «300 спартанцев», «Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик», а в «Голой правде» он вообще шикарен. И в жизни тоже! За такого и замуж можно выйти.

Законопослушный гражданин

Любимый советский фильм

«Девчата»! Обожаю эту историю, обожаю Тосю. Фильм, который пересматриваю с удовольствием. И, конечно, наша классика «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию». Счастлива, что снялась в «Самоиронии судьбы!», которую на Новый год показал ТНТ, и смогла себя хотя бы частично почувствовать в атмосфере этих легендарных лент.

Что смотрите прямо сейчас

Из-за плотного графика для меня просто сесть и посмотреть какой-либо фильм или сериал – это настоящая роскошь. Сейчас у меня на очереди нашумевший фильм «Меню», а также несколько российских сериалов.

Меню

Российский сериал

Я, пожалуй, назову сериал «Эпидемия». Он получил достаточно высокие оценки не только в России, но даже сам Стивен Кинг его оценил.