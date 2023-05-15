Джулия Луи-Дрейфус обвинила СМИ в создании «идиотского» ярлыка «проклятье «Сайнфелда»

Джулия Луи-Дрейфус раскритиковала СМИ за создание понятия «проклятье «Сайнфелда», которым клеймят карьеру главных звезд культового ситкома «Сайнфелд». В новом интервью для Rolling Stone актриса, воплотившая очаровательную и забавную Элейн Бенес, резко высказалась по поводу использования данного термина:

«Он был изобретен СМИ. Они думали, что это умно. Кажется, мне не нужно доказывать, что это неверно и смешно! Этот термин не имеет смысла. Я была поражена, что он прижился, потому что он такой идиотский. Я не знаю, как еще это сказать!»

Ранее похожим мнением поделился создатель «Сайнфелда» Ларри Дэвид. В интервью журналу Esquire он заявил:

«Очень неприятно слышать такое. Проклятья не существует. Это безумие. Люди выпустили пару провальных шоу. Большое дело. В мире так мало провалившихся сериалов? Это абсурдная и идиотская идея».

Термин «проклятье «Сайнфелда» возник на фоне провала нескольких проектов, которыми звезды знаменитого ситкома занимались после его окончания. Так, «Шоу Майкла Ричардса» продержалось в эфире лишь восемь эпизодов, сериалы «Боб Паттерсон» и «Внимание, внимание!» получили лишь по одному сезону, а «Наблюдение за Элли» — два сезона. Однако в дальнейшем Луи-Дрейфус все же добилась признания не в качестве звезды «Сайнфелда», сыграв в успешном ситкоме «Новые приключения старой Кристины». Позже актриса также исполнила главную роль в комедии «Вице-президент», получив за эту роль шесть премий «Эмми». Сейчас она участвует в киновселенной Marvel, играя Валентину Аллегру де Фонтейн.