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Киноафиша Новости Джереми Реннер дал первое интервью после несчастного случая, едва не стоившего ему жизни

Джереми Реннер дал первое интервью после несчастного случая, едва не стоившего ему жизни

30 марта 2023 12:02
Джереми Реннер дал первое интервью после несчастного случая, едва не стоившего ему жизни

Актер поговорил с журналисткой о тяжести своих травм, страхах перед будущим после аварии и воле к жизни.

Канал ABC опубликовал трейлер часового телеинтервью Джереми Реннера журналистке Дайан Сойер. Программа, получившая название Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph («Джереми Реннер: интервью с Дайан Сойер — история ужаса, выживания и триумфа»), станет первым большим разговором актера с представителем СМИ после несчастного случая, чуть не стоившего ему жизни.

В эмоциональном двухминутном ролике Реннер и Сойер обсуждают тяжесть травм, полученных актером вследствие аварии. Журналистка перечисляет огромный перечень его повреждений, в который выходят восемь сломанных в четырнадцати местах ребер, разрыв легкого, колотая рана печени и многое другое. В ответ на это актер отмечает, что не знал, на что будет похоже его тело после всех операций. Позже он подчеркивает, что был твердо намерен выжить и не позволить травмам убить себя. В трейлер также вошло несколько снимков, запечатлевших Реннера в тяжелом состоянии в больнице вскоре после аварии, и записи его восстановительных упражнений через нескольких месяцев после происшествия.

Несчастный случай с Реннером произошел в начале этого года, когда актер чистил снег на подъездной дороге к своему дому на озере Тахо. Он пытался не дать снегоуборочном ратраку, весившему семь тонн, соскользнуть и сбить своего племянника, из-за чего оказался затянут под машину и раздавлен. К счастью, Реннер был вовремя доставлен в больницу по воздуху и прооперирован. В настоящее время он регулярно информирует фанатов о процессе своего выздоровления в социальных сетях.

Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph выйдет на ABC 6 апреля. А 11 апреля Реннер планирует впервые с момента аварии появиться на публичном мероприятии, посетив премьеру документального сериала о ремонте автомобилей «Реннервации» для Disney+.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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