Джереми Реннер дал первое интервью после несчастного случая, едва не стоившего ему жизни

Канал ABC опубликовал трейлер часового телеинтервью Джереми Реннера журналистке Дайан Сойер. Программа, получившая название Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph («Джереми Реннер: интервью с Дайан Сойер — история ужаса, выживания и триумфа»), станет первым большим разговором актера с представителем СМИ после несчастного случая, чуть не стоившего ему жизни.

В эмоциональном двухминутном ролике Реннер и Сойер обсуждают тяжесть травм, полученных актером вследствие аварии. Журналистка перечисляет огромный перечень его повреждений, в который выходят восемь сломанных в четырнадцати местах ребер, разрыв легкого, колотая рана печени и многое другое. В ответ на это актер отмечает, что не знал, на что будет похоже его тело после всех операций. Позже он подчеркивает, что был твердо намерен выжить и не позволить травмам убить себя. В трейлер также вошло несколько снимков, запечатлевших Реннера в тяжелом состоянии в больнице вскоре после аварии, и записи его восстановительных упражнений через нескольких месяцев после происшествия.

Несчастный случай с Реннером произошел в начале этого года, когда актер чистил снег на подъездной дороге к своему дому на озере Тахо. Он пытался не дать снегоуборочном ратраку, весившему семь тонн, соскользнуть и сбить своего племянника, из-за чего оказался затянут под машину и раздавлен. К счастью, Реннер был вовремя доставлен в больницу по воздуху и прооперирован. В настоящее время он регулярно информирует фанатов о процессе своего выздоровления в социальных сетях.

Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph выйдет на ABC 6 апреля. А 11 апреля Реннер планирует впервые с момента аварии появиться на публичном мероприятии, посетив премьеру документального сериала о ремонте автомобилей «Реннервации» для Disney+.