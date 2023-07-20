Дженна Ортега и Пол Радд встретятся с единорогом в новом фильме студии A24

Согласно Variety, Дженна Ортега и Пол Радд были утверждены на главные роли в новом фильме студии A24 под названием Death of a Unicorn («Смерть единорога»).

Картина расскажет об Эллиоте (Радд) и его дочери Райли (Ортега), которые случайно сбивают настоящего единорога насмерть. Попав в отчаянную ситуацию, они решают отвести тело мифического животного в приют, принадлежащий руководителю крупной фармацевтической компании. Узнав о том, что тело единорога обладает невероятными восстанавливающими свойствами, которые могли бы спасти множество жизней, герои встают перед непростым выбором, что делать дальше.

Съемки стартуют в Венгрии в ближайшем будущем. Журналисты отметают, что на производство ленты не повлияет продолжающаяся забастовка американских гильдий сценаристов и актеров, поскольку A24 не состоит в Альянсе продюсеров кино и телевидения, против которого бастуют члены профсоюза. Благодаря этому Ортега, Радд и другие кинематографисты имеют право сниматься в проектах студии.

Ранее Гильдия актеров официально одобрила производство Death of a Unicorn и еще 38-ми независимых проектов с участием Энн Хэтэуэй, Мэттью МакКонахи, Марка Уолберга и других звезд. Более того, директор профсоюза Дункан Крэбтри-Айрленд заявил, что профсоюз будет активно поощрять участие своих членов в подобных съемках, поскольку это продемонстрирует всему миру, что требования протестующих не являются невыполнимыми.