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Киноафиша Новости Досуг для всей семьи: сегодня в прокат выходит мультфильм «Пернатый патруль»

Досуг для всей семьи: сегодня в прокат выходит мультфильм «Пернатый патруль»

7 сентября 2023 09:42
Досуг для всей семьи: сегодня в прокат выходит мультфильм «Пернатый патруль»

Главный герой — орленок, которого воспитали куры.

Сегодня на экраны российских кинотеатров выходит китайский фильм для всей семьи «Пернатый патруль» о выросшем среди кур орленке, который отправляется на поиски самого себя. Слоган мультика: «Из гнезда к большим приключениям».

Согласно синопсису, в детстве орел по имени Джинбао был брошен своими родителями в деревне, населенной курами. Он был воспитан мамой-курицей, но ему тяжело подавлять свои орлиные инстинкты. В конце концов Джинбао решает оставить свой дом, отправившись вместе со своей сестрой-курицей Эдди в путешествие в надежде обрести себя и подходящую среду обитания. Прибыв в Птицеград, Джинбао не только наконец находит своих сородичей, но и обретает новую цель — стать членом команды под названием Пернатый патруль. Однако главные герои и не подозревают, что параллельно зреет некий опасный заговор.

Режиссерами выступили дебютант Лун Дун и Найджел В. Тирни, известный как продюсер мультфильма «Печальные глаза». Над сценарием работали Роберт Н. Скир («Битлджюс»), Джефф Слоникер («ТрипТанк») и Вивиан Юн.

Фото: Liangzi Film
Елена Королева
Елена Королева
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