Девушку одолевают страшные сновидения в трейлере фильма ужасов «Кошмар»

Прокатная компания «Наше кино» представила дублированный трейлер норвежского хоррора «Кошмар» о женщине, чьи сны и реальность постепенно меняются местами. Российская премьера картины намечена на 20 июля.

В центре сюжета — молодая влюбленная пара в лице Моны (Эйли Харбоэ) и Робби (Герман Теммерос). Парень мечтает создать со своей девушкой семью, несмотря на ее колебания. Робби получает работу мечты и переезжает с Моной в просторную, но обветшалую квартиру. На новом месте Мону начинают одолевать жуткие кошмары, а с приближением ночи разница между сном и реальностью становится все менее уловимой. Постепенно ситуация обостряется и выходят из-под контроля. Мона приходит к выводу, что ей и ее новорожденному ребенку угрожает опасность с того света.

Режиссером и сценаристом выступила автор фильма «Туннель: Опасно для жизни» Хьерсти Расмуссен — для нее это дебют в качестве постановщицы. В своей картине Расмуссен попыталась исследовать вопросы, на которые отвечает себе в жизни каждая женщина. Кинематографистка специально выбрала жанр хоррор, чтобы оспорить стереотип о том, что женщина в подобных ситуациях может быть лишь жертвой.

В остальной актерский состав вошли Деннис Стурхей, Сири Блэк Ндиае, Петер Ферде, Гине Тереза Греннер, Пребен Ходнеланд, Катрин Свиггум, Седрик Беген и Гауте Берресен. Мировая премьера «Кошмара» состоялась осенью прошлого года, после чего фильм демонстрировался на ряде кинофестивалей.