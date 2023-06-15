Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство»

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер десятисерийного сериала «Немодельное агентство» об изнанке эскорт-индустрии.

В центре сюжета — молодой парень Денис (Влад Коноплев), который узнает о том, что его возлюбленная Настя (Кристина Орлянская) тайно работает эскортницей. Девушка просит героя забыть ее, ведь он никогда не сможет зарабатывать достаточно денег, чтобы они оба могли чувствовать себя по-настоящему свободными. Не желая мириться с поражением, Денис решает открыть собственное эскортное агентство, раскрутить бизнес до небывалых высот и просто «купить» Настю. Дело быстро идет в гору, но со временем оборачивается для Дениса и его товарищей настоящим кошмаром.

В новом ролике показано, как Денис покоряет мир соблазна и легких денег. Однако из-за столкновений с серьезными препятствиями его компания начинает медленно тонуть. Кроме того, в трейлере разъясняется разница между эскортом и проституцией.

В шоу также снялись Дарья Алыпова, Григорий Верник, Елизавета Долбникова и другие. В разработке проекта принимали участие реальные работницы эскорт-индустрии, которые пожелали остаться анонимными.

Премьера «Немодельного агентства» состоится 20 июня.