Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство»

Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство»

15 июня 2023 10:10
Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство»

Шоу об обратной стороне мира соблазна и легких денег выйдет на следующей неделе.

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер десятисерийного сериала «Немодельное агентство» об изнанке эскорт-индустрии.

В центре сюжета — молодой парень Денис (Влад Коноплев), который узнает о том, что его возлюбленная Настя (Кристина Орлянская) тайно работает эскортницей. Девушка просит героя забыть ее, ведь он никогда не сможет зарабатывать достаточно денег, чтобы они оба могли чувствовать себя по-настоящему свободными. Не желая мириться с поражением, Денис решает открыть собственное эскортное агентство, раскрутить бизнес до небывалых высот и просто «купить» Настю. Дело быстро идет в гору, но со временем оборачивается для Дениса и его товарищей настоящим кошмаром.

В новом ролике показано, как Денис покоряет мир соблазна и легких денег. Однако из-за столкновений с серьезными препятствиями его компания начинает медленно тонуть. Кроме того, в трейлере разъясняется разница между эскортом и проституцией.

В шоу также снялись Дарья Алыпова, Григорий Верник, Елизавета Долбникова и другие. В разработке проекта принимали участие реальные работницы эскорт-индустрии, которые пожелали остаться анонимными.

Премьера «Немодельного агентства» состоится 20 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов» Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов» Читать далее 15 июня 2023
Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время» Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время» Читать далее 14 июня 2023
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Читать далее 15 июня 2023
Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Читать далее 15 июня 2023
Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Читать далее 16 июня 2023
Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть» Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть» Читать далее 14 июня 2023
Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина» Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина» Читать далее 15 июня 2023
Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Читать далее 16 июня 2023
Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство» Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство» Читать далее 15 июня 2023
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Читать далее 16 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше