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Киноафиша Новости Дети остаются без надзора взрослых в трейлере семейной комедии «Детки в порядке»

Дети остаются без надзора взрослых в трейлере семейной комедии «Детки в порядке»

9 июня 2023 13:26
Дети остаются без надзора взрослых в трейлере семейной комедии «Детки в порядке»

Сиквел фильма «На всех парах!» выйдет в российский прокат через две недели.

Вышел дублированный трейлер испанской семейной комедии «Детки в порядке», являющейся сиквелом фильма «На всех парах!» (2021).

По сюжету, подруги Карла (Пас Вега) и Сюзанна (Пас Падилья) берутся за тяжелую и ответственную миссию — им необходимо доставить группу детей в лагерь, где те будут проводить летние каникулы. Они сажают своих подопечных в поезд и уже собираются отправиться к месту назначения, как вдруг непредвиденные обстоятельства разрушают их тщательно продуманный план. Карла, Сюзана и мальчик Паблито (Хьюго Симон Бланко) остаются на перроне, а остальные дети уезжают без присмотра взрослых. Стремясь нагнать поезд, женщины отправляются в головокружительное путешествие по Европе, полное неожиданных опасностей и приятных сюрпризов. В то же время дети, оставшееся в составе, узнают о том, что группа вооруженных бандитов планирует ограбить пассажира прямо во время поездки и решают остановить их.

Помимо упомянутых актеров, в картине снялся турецкий актер Керем Бюрсин, наиболее известный по роли предпринимателя Серкана Болата в популярной мелодраме «Постучись в мою дверь».

Режиссером ленты выступает Инес Де Леон, ранее работавший над комедией «Ты в игре?». Постановщик оригинального «На всех парах!» Сантьяго Сегура выполняет функции продюсера, а также является автором сценария.

«Детки в порядке» выйдет в российский прокат 22 июня.

Фото: Кинокомпания «Пионер»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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