Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2»

В сети появились первые рецензии на долгожданный фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2». В целом критики тепло приняли сиквел популярного боевика, похвалив фильм за безупречную постановку экшена и возросший масштаб действия.

Например, обозреватель The Hollywood Reporter Фрэнк Шек написал:

«Если вам понравился оригинальный фильм, то вы прекрасно проведете время за просмотром сиквела, который в типичной для кинофраншиз манере старается превзойти своего предшественника».

Похожим мнением поделилась Хелен О’Хара из журнала Empire:

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» — это атака на органы чувств, в особенности на уши и нервы. Но это также приятный беспощадный боевик, которому удается превзойти масштаб и амбиции первого фильма. Пора готовится к неизбежной третьей части».

Ник Шагер из The Daily Beast поставил картину в один ряд с лучшими современными представителями жанра:

«В лучших моментах фильм превращается в захватывающее кинематографическое зрелище, не уступающее недавним выдающемся боевикам «Злодейка», «Картер» и «Джон Уик 4», — даже учитывая, что его сюжет настолько же клиширован, насколько красив экшен».

Однако часть журналистов все же увидела в ленте больше недостатков, чем достоинств. Например, Нина Метц из Chicago Tribune раскритиковала ее за вторичность:

«Это не столько оригинальное произведение, сколько набор идей, взятых из других фильмов».

Дейз Джонстон из Inverse отметила, что все элементы фильма, за исключением боевых сцен, выполнены на посредственном уровне:

«Сиквел напирает на экшен, из-за чего остальная часть фильма начинает казаться еще более бессмысленной».

Средний балл «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 78%. Широкая аудитория оценила картину в 85%.