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Киноафиша Новости Четырехметровый парень познает жизнь в трейлере комедийного сериала «Я — Дева»

Четырехметровый парень познает жизнь в трейлере комедийного сериала «Я — Дева»

31 мая 2023 16:47
Четырехметровый парень познает жизнь в трейлере комедийного сериала «Я — Дева»

Шоу о взрослении и познании мира от номинанта фестиваля «Сандэнс» выйдет в июне.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер многосерийной черной фантастической комедии «Я — Дева».

В центре сюжета — подросток Кути (Джаррель Джером), рост которого составляет 3,9 метра. Будучи неприспособленным для жизни в мире обычных людей, герой проводит все свое время в уединении за чтением комиксов и просмотром телевизора. Но однажды он решает вырваться за пределы своего крохотного мира и сбежать, чтобы познать красоту и противоречивость окружающей реальности. На своем Кути заводит новых друзей, находит любовь, попадает в множество неловких ситуаций и встречает своего кумира в лице реального супергероя по прозвищу Герой (Уолтон Гоггинс).

Режиссером и сценаристом сериала выступил Бутс Райли, наиболее известный по комедии «Простите за беспокойство», удостоенной номинации на Гран-при фестиваля «Сандэнс». Шоу будет состоять из семи эпизодов, производство которых обошлось студии в $53 млн. Ранее Райли заявил, что этот проект посвящен группе черных подростков, которым «не разрешается быть детьми и не разрешается достигать совершеннолетия из-за их цвета кожи. Это сериал о том, какими их видит мир».

Дебютный показ «Я — Дева» состоялся на фестивале SXSW, где сериал получил отличные отзывы от критиков: в данный момент его рейтинг «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes основан на шести рецензиях и составляет 100%.

Премьера «Я — Дева» состоится на Prime Video 23 июня.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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