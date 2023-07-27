«Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» еще не вышли в прокат, а студия уже анонсирует сиквел и сериал

Сюжет будущего шоу развернется в промежутке между событиями двух полнометражных мультфильмов.

Кинокомпания Paramount Pictures анонсировала сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром», а также двухсерийный анимационный сериал под названием Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles («Истории о Черепашках-ниндзя»), который послужит «сюжетным мостом» между двумя картинами.

Разработку сиквела возглавит Джефф Роу, который является режиссером и одним из авторов сценария оригинальных «Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром».

Шоураннерами сериала выступят Кристофер Йост («Мандалорец») и Алан Ван («Черепашки-ниндзя»). Его официальный синопсис гласит:

В новом шоу Леонардо, Рафаэлю, Донателло и Микеланджело предстоит впервые столкнуться с трудностями порознь друг от друга. Встретившись лицом к лицу с новой угрозой, каждый из них объединяет силы со старыми союзниками и отправляется в бой, чтобы узнать, чего он стоит без своих братьев.

Производством обоих проектов будет заниматься студия Point Grey Pictures. Даты их релиза пока неизвестны.

Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром

Примечательно, что оригинальные «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдут в мировой прокат только 2 августа. Судя по тому, что о разработке продолжения было объявлено еще до премьеры ленты, Paramount Pictures крепко убеждена в ее успехе.