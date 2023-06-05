«Человек-паук: Паутина вселенных» уверенно стартовал в мировом прокате

По информации Deadline, мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» успешно стартовал в мировом прокате, собрав $208,6 млн к концу первого прокатного уик-энда. $120,5 млн из данной суммы были заработаны в США, а еще $88,1 — в других странах. Достижение этого результата знаменует собой успешнейший запуск анимационного проекта за всю историю студии Sony.

Лента была выпущена в прокат на 59 национальных кинорынках, установив новый мировой рекорд среди анимационных фильмов по самому широкому охвату кинотеатров в день релиза (более 2000 экранов) и наибольшему количеству языков показов (10). Наилучших показателей за пределами Америки фильм добился в Китае ($17,3 млн), Мексике ($11,6 млн) и Великобритании с ($11,5 млн). При этом практически во всех странах картина превзошла достижения оригинального «Человека-паука: Через вселенные»: в Мексике стартовые сборы скивела превысили показатель первой части в два раза, в Великобритании — в 5,3 раза, во Франции — в 3,5 раза, а в Австралии — в 2,5 раза. В Индии проект побил местный рекорд по сборам мультфильма в день релиза, заработав $610 тыс.

16 и 21 июня «Человек-паук: Паутина вселенных» также выйдет в Японии и Южной Корее соответственно.