«Человек-паук: Паутина вселенных» будет историей любви между Майлзом и Гвен

Журнал Empire продолжает делиться новыми кадрами из анимационной ленты «Человек-паук: Паутина вселенных». На этот раз было опубликовано изображение с Майлзом Моралесом и Гвен Стейси. Снимок сопровожден комментарием сорежиссера Кемпа Пауэрса. Помимо визуально насыщенного приключения в пяти измерениях, постановщик обещает показать в мультфильме по-настоящему эмоциональную историю любви:

«Не обойдется без ревности. Когда Майлз снова встречает Гвен, на ней нет привычных балеток. Она носит конверсы, подаренные Панком-пауком. Майлза начинают терзать мысли вроде «Насколько близки эти двое?».

Продюсер Эми Паскаль соглашается и добавляет:

«Ловушка сиквелов состоит в том, что их часто делают больше без оснований, но все это бесполезно, если история оставляет равнодушными. В нашем случае зрителей больше всего будет волновать связь юных героев-пауков. Этот фильм — история любви между Майлзом и Гвен».

В предстоящем мультфильме Майлз снова объединится с Гвен для того, чтобы дать отпор могущественному суперзлодею Пятно, который умеет перемещаться по альтернативным реальностям. В надежде остановить антагониста, герои отправятся в очередное приключение по мультивселенной, где повстречают новую команду Людей-пауков.

«Человек-паук: Паутина вселенных» стартует в прокате 2 июня.