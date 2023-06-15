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Киноафиша Новости Брэдли Купер определился со своим следующим режиссерским проектом после «Бернстайна»

Брэдли Купер определился со своим следующим режиссерским проектом после «Бернстайна»

15 июня 2023 16:24
Брэдли Купер определился со своим следующим режиссерским проектом после «Бернстайна»

Актер намерен объединиться с Уиллом Арнеттом в рамках черной комедии.

Брэдли Купер определился со своим третьим режиссерским проектом. Согласно Deadline, закончив производство биографической драмы «Бернстайн», кинематографист поставит черную комедию «Эта штука работает?» (Is This Thing On?), в которой он также сыграет одну из ведущих ролей.

В рамках ленты Купер объединится со своим близким другом Уиллом Арнеттом, с которым он знаком более двадцати лет. В начале своих карьер оба проживали в одном многоквартирном доме и с тех пор всячески друг друга поддерживают. Когда-то Арнетт даже помог Куперу избавиться от пагубной зависимости, что буквально изменило жизнь звезды.

Оригинальный сценарий будущей картины Арнетт написал вместе с Марком Чаппелем («Смотрите, как они бегут»). О сюжете пока информации нет, но ожидается, что после окончания забастовки Гильдии сценаристов Купер лично доработает сценарий. Помимо этого, Купер и Арнетт будут продюсировать фильм вместе с Джоном Бишопом и Крисом Тыкиером. Прокатом займется студия Searchlight.

Первый режиссерский проект Купера, драма с Леди Гагой «Звезда родилась», заработал в прокате свыше $400 млн и был отмечен восьмью номинациями на премию «Оскар», из которых одна обернулась победой. Сейчас исполнитель готовится к осенней премьере «Бернстайна», который также позиционируется одним из вероятных претендентов на кинонаграды. В числе наиболее примечательных проектов Арнетта — многосерийная экранизация видеоигры Twisted Metal и спортивная трагикомедия Тайки Вайтити «Следующий гол — победный».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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