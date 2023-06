Брэдли Купер определился со своим следующим режиссерским проектом после «Бернстайна»

Брэдли Купер определился со своим третьим режиссерским проектом. Согласно Deadline, закончив производство биографической драмы «Бернстайн», кинематографист поставит черную комедию «Эта штука работает?» (Is This Thing On?), в которой он также сыграет одну из ведущих ролей.

В рамках ленты Купер объединится со своим близким другом Уиллом Арнеттом, с которым он знаком более двадцати лет. В начале своих карьер оба проживали в одном многоквартирном доме и с тех пор всячески друг друга поддерживают. Когда-то Арнетт даже помог Куперу избавиться от пагубной зависимости, что буквально изменило жизнь звезды.

Оригинальный сценарий будущей картины Арнетт написал вместе с Марком Чаппелем («Смотрите, как они бегут»). О сюжете пока информации нет, но ожидается, что после окончания забастовки Гильдии сценаристов Купер лично доработает сценарий. Помимо этого, Купер и Арнетт будут продюсировать фильм вместе с Джоном Бишопом и Крисом Тыкиером. Прокатом займется студия Searchlight.

Первый режиссерский проект Купера, драма с Леди Гагой «Звезда родилась», заработал в прокате свыше $400 млн и был отмечен восьмью номинациями на премию «Оскар», из которых одна обернулась победой. Сейчас исполнитель готовится к осенней премьере «Бернстайна», который также позиционируется одним из вероятных претендентов на кинонаграды. В числе наиболее примечательных проектов Арнетта — многосерийная экранизация видеоигры Twisted Metal и спортивная трагикомедия Тайки Вайтити «Следующий гол — победный».