Босс студии Ghibli заявил, что Хаяо Миядзаки не уйдет на пенсию после «Мальчика и птицы»

Несмотря на тот факт, что предстоящий мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» позиционировался журналистами как прощальный проект живого классика, высока вероятность, что творческий путь великого аниматора еще не завершился. По словам вице-президента студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки, Миядзаки пока не собирается уходить на покой. Напротив, сейчас он активно продвигает в офисе кинокомпании свои новые задумки.

«Мальчик и птица» представляет собой философскую притчу о жизни, смерти и дружбе. В центре сюжета — маленький мальчик Махито. Его мама погибает во время взрывов в Токио, поэтому ребенка отправляют жить в деревню к родственнице. Пытаясь смириться с трагедией и неожиданными переменами, паренек внезапно знакомится с серой говорящей цаплей. Птица обещает Махито организовать встречу с покойной матерью при условии, что он заглянет в местную заброшенную башню. Выясняется, что эта башня является порталом в другой мир.

Анимационная лента вышла в японский прокат еще в середине лета. С тех пор фильм собрал дома свыше $50 млн, а на прошлой неделе показ «Мальчика и птицы» состоялся на кинофестивале в Торонто. На агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения критиков сейчас составляет 100% при 29 отзывах.

В российских кинотеатрах «Мальчик и птица» стартует в ноябре. Точная дата пока не объявлена.