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Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир»

28 июля 2023 15:53
Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир»

В фильме также играют Шарлто Копли, Мишель Докери и Фамке Янссен.
 

В сети появился трейлер будущего фэнтезийного боевика Boy Kill World («Мальчик убивает мир»).

Фильм повествует о Мальчике (Билл Скарсгард) — глухонемом герое с трагическим прошлым. Некогда могущественное семейство тиранов убило всех его родных, оставив юного протагониста на произвол судьбы. Вознамерившись отомстить, Мальчик стал учеником сумасшедшего шамана (Яян Рухьян), закалившего его тело и душу. Спустя много лет герой отточил свои боевые навыки до идеала и отправился в кровавый поход за головами злодеев, лишивших его семьи.

Новый ролик показывает, что зрителей ждет гротескная история, наполненная захватывающим экшеном, яркими персонажами и жестокостью. На всем протяжении трейлера за кадром звучит брутальный внутренний голос главного героя, иронично комментирующий происходящие на экране события.

В картине также снялись Мишель Докери, Фамке Янссен, Шарлто Копли и другие актеры. Постановщиком выступил Мориц Мор, наиболее известный по хоррор-сериалу «Вива, Берлин!». Сценарий написали Аренд Реммерс («Слеборн: Эпидемия на острове») и Тайлер Бертон Смит («Детские игры»).

Премьера «Мальчик убивает мир» состоится в следующем году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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