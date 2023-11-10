Базовые эмоции знакомятся с Тревогой в трейлере мультфильма «Головоломка 2»

Студия Pixar, ныне принадлежащая Disney, представила трейлер второй части своего хитового мультфильма «Головоломка». Напомним, оригинальная картина 2015 года повествует об 11-летней девочке Райли, в мозге которой живут ее пять эмоций: Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев. В трейлере «Головоломки 2» показано, как к ним присоединяется измотанная оранжевая Тревога.

В «Головоломке» Райли, переехав из Миннесоты в Сан-Франциско, испытывает трудности в том, чтобы освоиться в новой обстановке. На это накладываются треволнения пубертатного периода, так что девочка в итоге рискует потерять не только своих друзей, но и свою семью. Радость и Печаль отправляются в путешествие по сознанию Райли, пытаясь понять, как им работать сообща, чтобы Райли адаптировалась к своему новому дому и разобралась в запутанном клубке своих переживаний.

Мультик с восторгом был принят критиками, а также снискал коммерческий успех, собрав в мировом прокате $858 млн. Кроме того, картина была отмечена премией «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Сиквел был анонсирован в 2022 году. Режиссерское кресло занял Келси Манн, тогда как сценаристкой выступает работавшая над первой частью Мэг ЛеФов.

В американский прокат «Головоломка 2» выйдет 13 июня 2024 года.