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Киноафиша Новости Базовые эмоции знакомятся с Тревогой в трейлере мультфильма «Головоломка 2»

Базовые эмоции знакомятся с Тревогой в трейлере мультфильма «Головоломка 2»

10 ноября 2023 12:18
Базовые эмоции знакомятся с Тревогой в трейлере мультфильма «Головоломка 2»

Сиквел выйдет спустя почти девять лет после премьеры первой части.

Студия Pixar, ныне принадлежащая Disney, представила трейлер второй части своего хитового мультфильма «Головоломка». Напомним, оригинальная картина 2015 года повествует об 11-летней девочке Райли, в мозге которой живут ее пять эмоций: Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев. В трейлере «Головоломки 2» показано, как к ним присоединяется измотанная оранжевая Тревога.

В «Головоломке» Райли, переехав из Миннесоты в Сан-Франциско, испытывает трудности в том, чтобы освоиться в новой обстановке. На это накладываются треволнения пубертатного периода, так что девочка в итоге рискует потерять не только своих друзей, но и свою семью. Радость и Печаль отправляются в путешествие по сознанию Райли, пытаясь понять, как им работать сообща, чтобы Райли адаптировалась к своему новому дому и разобралась в запутанном клубке своих переживаний.

Мультик с восторгом был принят критиками, а также снискал коммерческий успех, собрав в мировом прокате $858 млн. Кроме того, картина была отмечена премией «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Сиквел был анонсирован в 2022 году. Режиссерское кресло занял Келси Манн, тогда как сценаристкой выступает работавшая над первой частью Мэг ЛеФов.

В американский прокат «Головоломка 2» выйдет 13 июня 2024 года.

Фото: Pixar
Елена Королева
Елена Королева
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