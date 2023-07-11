Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в конце года

Масштабная биографическая драма режиссера Майкла Манна «Феррари» получила официальную дату релиза. Как сообщает Deadline, байопик с Адамом Драйвером в главной роли выйдет в кинотеатры Северной Америки 25 декабря. Прокатом фильма займется кинокомпания Neon.

Мировая премьера ленты, скорее всего, состоится в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля. «Феррари» входит в список вероятных претендентов на престижные кинонаграды. По данным инсайдеров, Neon выкупила картину в тяжелой конкурентной борьбе, сумев обойти A24.

Действие фильма разворачивается летом 1957 года — в период самого главного жизненного кризиса бывшего гонщика Формулы-1. Его автомобильная компания, которую он десятилетием ранее основал вместе со своей женой, оказывается на грани банкротства, а их отношения трещат по швам из-за смерти сына. Все изменить может лишь одно — знаменитый итальянский заезд «Тысяча миль». На него стареющий автоконструктор ставит буквально все.

В основу новой картины от создателя «Схватки» и «Али» легла книга Брока Йейтса. Сценарную адаптацию вместе с постановщиком осуществил ныне покойный Трой Кеннеди Мартин («Ограбление по-итальянски»). В остальной актерский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Джек О'Коннелл, Сара Гадон, Патрик Демпси и Габриэл Леоне.