Алеку Болдуину больше не грозит длительный тюремный срок за убийство оператора Галины Хатчинс

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла с Алека Болдуина обвинение в применении огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство в деле об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Раст». В пятницу органы правопорядка представили актеру и второй подсудимой, специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, обновленный и сокращенный состав обвинения.

Нарушение закона о применении огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство предусматривает увеличение наказания минимум до пяти лет лишения свободы. Теперь же, когда данное обвинение было снято, Болдуину и Гутьеррес-Рид, в случае признания судом их вины в непредумышленном убийстве Хатчинс, грозит всего 18 месяцев или 1,5 года тюрьмы.

Адвокаты Болдуина подали ходатайство об исключении из дела обвинений в применении огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство еще в начале февраля. Они сослались на то, что окружной прокурор совершил «юридическую ошибку», поскольку несчастный случай с Хатчинс произошел в октябре 2021 года, а данный закон официально вступил в силу на территории Нью-Мексико лишь в мае 2022 года. Согласно старому закону, данное отягчающее обстоятельство вступает в силу только в том случае, если преступник угрожал своей жертве оружием, что явно не относится к делу Хатчинс. Таким образом, как настаивают защитники Болдуина, в случае включения этого пункта в обвинение закон «возымеет неконституционную обратную силу».

Адвокаты Гутьеррес-Рид выразили поддержку решению окружного прокурора:

«Мы приветствуем решение окружного прокурора отклонить данное отягчающее обстоятельство. Это был правильный выбор и с точки зрения закона, и с точки зрения этики».

Адвокаты Болудина от комментариев отказались.