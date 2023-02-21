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Киноафиша Новости Алеку Болдуину больше не грозит длительный тюремный срок за убийство оператора Галины Хатчинс

Алеку Болдуину больше не грозит длительный тюремный срок за убийство оператора Галины Хатчинс

21 февраля 2023 13:45
Алеку Болдуину больше не грозит длительный тюремный срок за убийство оператора Галины Хатчинс

С обоих обвиняемых были сняты обвинения в применении огнестрельного оружия в качестве отягчающего обстоятельства.

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла с Алека Болдуина обвинение в применении огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство в деле об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Раст». В пятницу органы правопорядка представили актеру и второй подсудимой, специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, обновленный и сокращенный состав обвинения.

Нарушение закона о применении огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство предусматривает увеличение наказания минимум до пяти лет лишения свободы. Теперь же, когда данное обвинение было снято, Болдуину и Гутьеррес-Рид, в случае признания судом их вины в непредумышленном убийстве Хатчинс, грозит всего 18 месяцев или 1,5 года тюрьмы.

Адвокаты Болдуина подали ходатайство об исключении из дела обвинений в применении огнестрельного оружия как отягчающее обстоятельство еще в начале февраля. Они сослались на то, что окружной прокурор совершил «юридическую ошибку», поскольку несчастный случай с Хатчинс произошел в октябре 2021 года, а данный закон официально вступил в силу на территории Нью-Мексико лишь в мае 2022 года. Согласно старому закону, данное отягчающее обстоятельство вступает в силу только в том случае, если преступник угрожал своей жертве оружием, что явно не относится к делу Хатчинс. Таким образом, как настаивают защитники Болдуина, в случае включения этого пункта в обвинение закон «возымеет неконституционную обратную силу».

Адвокаты Гутьеррес-Рид выразили поддержку решению окружного прокурора:

«Мы приветствуем решение окружного прокурора отклонить данное отягчающее обстоятельство. Это был правильный выбор и с точки зрения закона, и с точки зрения этики».

Адвокаты Болудина от комментариев отказались.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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