Аль Пачино и другие: Джонни Депп собрал актерский состав своего нового режиссерского проекта

Согласно Deadline, Джонни Депп закончил первый тур кастинга своего нового режиссерского проекта, получившего название Modi («Моди»). По его итогам к актерскому составу фильма присоединились итальянская звезда Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»), лауреат премии «Сезар» Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран») и легендарный Аль Пачино («Крестный отец»).

Картина будет представлять собой биографическую драму, посвященную известному итальянскому художнику и скульптору Амедео Модильяни (Скамарчо) и его визиту в Париж в 1916 году. Фильм, основанный на пьесе Денниса Макинтайра («Состояние исступления»), расскажет о бурных и наполненных событиями 48 часах из жизни Модильяни, проведенных им в бегах от полиции по улицам и барам раздираемой войной столицы Франции. Герой мечтает закончить свою карьеру художника и покинуть город, но эти желания не находят отклика у представителей богемы, французского художника Мориса Утрилло (Нинэ), живописца белорусского происхождения Хаима Сутина и его английской музы Беатрис Гастингс. Тогда Модильяни решает обратиться за советом к своему польскому арт-дилеру и другу Леопольду Зборовски. Однако напряженность ситуации достигает предела, когда герой сталкивается с коллекционером (Пачино), который может навсегда изменить его жизнь.

«Моди» станет первой режиссерской работой Деппа за последние 25 лет. Ранее он выступил постановщиком драмы «Храбрец» (1997), в которой также исполнил главную роль. Сценарий нового фильма написали супруги Ежи Кромоловски и Мария Олсон-Кромоловски. («В электрическом тумане»). Съемки ленты начнутся этой осенью в Будапеште. В настоящее время команда проводит дополнительный кастинг.