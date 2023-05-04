Актриса Ольга Картункова раскрыла имя своего возлюбленного

Ольга Картункова рассказала о том, как складывается ее личная жизнь после развода. Во время недавнего выступления на передаче «Есть вопросики» актриса заявила, что в настоящее время состоит в счастливых отношениях со своим концертным директором Владимиром:

«Он смотрит из-за кулис на меня такими глазами, будто меня из зала сейчас кто-то заберет! Губами проговаривает мой текст! Я забыла текст –– он за кулисами может мне выкрикнуть этот текст. Он мой директор, он со мной ездит по всем концертам».

Картункова добавила, что они с Владимиром знают друг друга с детства. По ее словам, отношения взрослых людей сильно отличаются от того, как любовь ощущается в молодости:

«К тебе приходит тоже не 20-летний мальчишка, а к тебе приходит жить уже взрослый осознанный человек. У которого свои ожоги есть и свои радости. И тебе нужно заново узнать этого человека и постараться, чтобы он тебя узнал».

Актриса также отметила, что ее развод прошел без скандалов и она поддерживает нормальные взаимоотношения с бывшим мужем.

Картункова наиболее известна по популярному комедийному сериалу «Однажды в России», а также таким телепроектам, как «СамоИрония судьбы» и «Сеструха». Кроме того, она является многолетней участницей телевизионной игры КВН.