8 марта на стриминге состоится премьера российского фильма «Выход», номинированного на «Оскар»

Онлайн-кинотеатр KION огласил официальную дату цифрового релиза российской короткометражной документальной ленты «Выход», недавно отмеченной номинацией на премию «Оскар». Премьера 25-минутной картины состоится уже 8 марта, за несколько дней до 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

Режиссерами картины выступили брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы. Кинематографисты запечатлели будни морского биолога Максима Чакилева, порядка десяти лет изучающего поведение моржей на берегу Чукотского моря. В рамках своего исследования он ежегодно проводит месяцы в полном одиночестве, проживая в обветшалом домике. Чакилев преодолевает неудобства, чтобы увидеть, как тысячи моржей выходят на сушу. Со временем глобальное потепление внесло свои коррективы в жизнь животных. В фильме отражен этот завораживающий и одновременно пугающий природный катаклизм.

«Выход» ранее вошел в программу Берлинского кинофестиваля, после чего прошел через ряд других престижных международных киносмотров, включая российские — «Послание к человеку», Beat Film Festival и «Флаэртиана».

Для Максима Арбугаева это уже четвертый фильм. Его дебютная постановка «Генезис 2.0» была отмечена наградой кинофестиваля «Сандэнс». Евгения Арбугаева известна в первую очередь как талантливый фотограф-документалист. Съемки «Выхода» проходили в разгар пандемии и заняли три месяца.